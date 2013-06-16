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Taksim'e çıkanlara yine müdahale

Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine Galatasaray Lisesi ile İstiklal Caddesi'nde toplanan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba, polis müdahale etti

16 Haziran 2013 19:48


Taksim Meydanı'na çıkmak  isteyen gruplara polis müdahale etti.

Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine Galatasaray Lisesi ile İstiklal Caddesi'nde toplanan bir grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

Polis, gruba uzun süre dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Gruptakiler, uyarılara taşla karşılık verdi.

Göstericilerin Taksim Meydanı'na çıkmasına izin vermeyen polis, biber gazı ile müdahale etti.
Gruptakiler, ara sokaklara dağıldı.

Polis, Taksim çevresinde İstiklal Caddesi boyunca geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan Sıraselviler Caddesi'nden de Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen göstericilere müdahalede bulunuldu.

 

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