Taksim'e camiye onay çıktı

Belediye: Sözü geçen yer 32 yıllık mescit

Mimarlar Odası yargıya gidiyor

Habertürk gazetesinin haberine göre Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 1993 yılında SİT alanı ilan etmesinden sonra Belediye'den istediği 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunuldu. CHP'lilerin ret oyu verdiği plan İstanbul Belediye Meclisi'nce kabul edildi.CHP'li meclis üyesi Mehmet Yıldız, daha önceki planda olmayan Taksim Su Maksemi'nin arkasında mescidin yeni plana işlendiğini söyledi. Taksim'deki mescidi planlara işleyen not, raporun 14. maddesine şöyle tanımlanıyor: "Plan Notlarının III. Arazi kullanım Kararları'nın 11. maddesi kısmen iptal edilerek ve yeni not eklenerek 'bu alanda Dini Tesisler' yapılabilir şeklinde düzenlenmiştir."Nazım Planı'na ilk tepki Mimarlar Odası'ndan geldi. Oda'nın İstanbul Şube Müdürü Eyüp Muhçu, planın iptali için dava açacaklarını söyledi. Muhçu şöyle konuştu:"1/5000 ölçekli planda mescit ve arkasındaki otopark cami alanı olarak gösterilmiş olsa bile bunun hukuken bir geçerliliği olmaz. Çünkü hazırlanan Koruma Amaçlı Nazım Planı'dır. Tarihi yapının bitişiğinde yeni bir yapı yapılamaz. Son derece yanlış bir işlem yapılmıştır. Bir dayatma yapılmak isteniyor ama hukuka aykırıdır. Belediyenin hazırladığı planda tarihi su kemerinin arkasına yapılacak cami için 'yan ve ön bahçe aranmaksızın' deniyor. Bu ifade su kemerine bitişik yapılabilir anlamına geliyor."