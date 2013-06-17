Taksim'e ağaç dikildi

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı, belediye ekiplerince temizlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'e 20 yeni yetişkin ağaç dikti.

Taksim Gezi Parkı'ndaki çadırları toplayan belediye görevlileri, tazyikli suyla da alanı yıkadı.

Park ve çevresindeki sokak lambaları tamir edilirken, eylemler sırasında göstericiler tarafından tahrip edilen iş makineleri, resmi ve sivil araçlar, vinçlerle tırlara yüklenerek alandan taşındı.

Dağılmayan bazı göstericiler de metro seferlerinin başlamasıyla bölgeden ayrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, meydanda ve Cumhuriyet Anıtı çevresinde eylemler sırasında sökülen çiçeklerin yerine kırmızı beyaz renkte yeni türler ekti.

Alanda çimleme çalışmaları da yapıldı.

Olaylarda hasar gören otomatik sulama sistemi de yenilendi. Taksim Meydanı çevresindeki yazılar da temizlik ekiplerince boyanarak kapatıldı.

Ağaçlandırma çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim'e 20 yeni yetişkin ağacın dikildiğini bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 1000 kişilik ekibin dün geceden bu yana Taksim ve çevresinde temizlik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, temizlik çalışmalarının yanı sıra Park Bahçeler ve Yeşil Alan Daire Başkanlığının da tahrip edilen yeşil alanları yeniden düzenlediği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Planlanan çalışmalar çerçevesinde ilk etapta Taksim'e 20 yeni yetişkin ağaç, Cumhuriyet Anıtı çevresi ile Gezi Parkı havuzlarının çevresine ise 152 bin çiçek dikiliyor. Gösteriler sırasında tahrip edilen otobüs durakları, tabelalar, trafik ışıkları, yön levhaları, ilan panoları, trafik kameraları, kaldırımlar da sürdürülen çalışmalar çerçevesinde yenileniyor. Onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor."