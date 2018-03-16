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Taksim'deki yerleri değişecek çiçekcilerden "Atılıyoruz" tepkisi

   Murat DELİKLİTAŞ-  Özgür Deniz KAYA -Hasan YILDIRIM- Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin Taksim Meydan düzenlemesi kapsamında, 2017’nin Mayıs ayında Maksem'in önüne yerleştirilen 9 çiçek satış birimi, pazartesi günü i

16 Mart 2018 19:45

 

 Murat DELİKLİTAŞ-  Özgür Deniz KAYA -Hasan YILDIRIM- Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin Taksim Meydan düzenlemesi kapsamında, 2017’nin Mayıs ayında Maksem\'in önüne yerleştirilen 9 çiçek satış birimi, pazartesi günü itibarıyla yeni yerlerine taşınmaya başlanacağını duyurdu.  Ancak çiçekciler, bulundukları yerden başka bir yere taşınmak istemiyor.

Taksim\'in sembollerinden olan çiçek satış yerleri, İBB\'nin Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, 2017\'nin Mayıs ayında geçici olarak yerleştirildikleri maksem önünden kaldırılıyor. 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun aldığı karar gereğince, çiçekçi dükkanları önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yeni yerlerinde faaliyet göstermeye başlayacak. Taksim Meydanı\'nın Tarlabaşı Bulvarı girişine konulacak camekanlarda satış yapmaları istenen çiçekçiler, bu kararı tepkiyle karşıladı. Meydandan atıldıklarını iddia eden çiçekçiler, kendilerine daha uygun bir yer verilmesini istiyorlar.

BİZİ TAKSİM\'DEN ATIYORLAR

Çiçek satıcısı Derya Barun \"Ben 45 yıldır buradayım. Bizi buradan dolmuşların kalktığı yere atıyorlar. Orası köhne bir yer. Bizi Taksim\'den atıyorlar. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yeni taşınacağımız yer bizim için daha kötü olacak. Çünkü oradan insan geçmiyor. Bugün bize mimar söyledi. \'Pazartesi günü taşınıyorsunuz\' dedi. Bize camekanlı bölüme taşınacağımız söylendi. Onlar sağlıksız. Bir akvaryum gibi. Biz ondan memnun değiliz. Taksim Maksemi tarihi yer olduğu için Anıtlar Kurulu belediyeyi mahkemeye vermiş. Duvarın önünde duran camekanlı çiçek satış noktaları yasak, dediler. Biz şimdi Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz \" dedi.

BAŞKANIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUZ

Çiçekci Gülzade Yorgun  ise \"Biz burada yaşlandık. Senelerimizi verdik. Çoluğumuz, çocuğumuz var. Kiramız var. Bizi köhne yere atarlarsa biz ne yaparız bilmiyoruz. Başkanımızdan yardım bekliyoruz\" diye konuştu.

GÜNAH DEĞİL Mİ ONLARA?

O sırada yoldan geçen Nesrin Başak da \"Çiçekçilerin yerinin değiştirilmesine karşıyım. İlk önce buradan satış yaparken şimdiki yerine taşındı. Şimdi de başka yere taşıyorlar. Yani \'çık git\' diyorlar. Burayı terk edin diyorlar. Burada her şeye katlanıyorlar. Günah yani onlara\" dedi

(FOTOĞRAF)

 

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