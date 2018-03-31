Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yakalanan sanık tutuklandı

Özden ATİK/İstanbul, (DHA)- TAKSİM\'de iki kadından birini bıçaklanıp diğerinin ise omuza alınıp kaçırıldıktan sonra götürüldüğü evde tecavüze uğramasına ilişkin olayla ilgili aranan ve polis tarafından gözaltına alınan sanıklardan Engin K. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tecavüz sanığı Engin K. bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Engin K. sorgusu yapılmak üzere Nöbetçi İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne sevk edildi. Burada sorgusu tamamlanan Engin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

RIDVAN İSİMLİ ŞAHIS ARAŞTIRILIYOR

Taksim\'de güvenlik kamerasına yansıyan olay, 21 Ocak 2017\'de meydana gelmişti. Eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak\'tan, Tarlabaşı Bulvarı\'na doğru yürüyen mağdur F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.\'nin ise tekmelenip yaralanmasıyla ilgili Engin K. 15 aydır aranıyordu. Sanıklardan Engin K. aylar süren çalışmaların ardından dün Beyoğlu\'nda saklandığı evde yakalanmıştı. Mağdur F.H.E\'nin ifadesine göre kendisini omzuna alarak taşıyan Rıdvan isimli şahsın ise kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Bu arada olaya ilişkin dava, halen İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sürüyor.