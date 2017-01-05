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Taksim'deki selfie videosu Reina saldırısından 3 gün önce çekilmiş

Alınan üst düzey güvenlik sebebiyle Taksim’den vazgeçilmesini istediği öğrenildi

05 Ocak 2017 14:29

İstanbul’da Reina’ya saldıran teröristin Taksim'deki "Selfie" görüntüsünü saldırıdan sadece 3 gün önce 28 Aralık'ta çektiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre saldırganın, alınan üst düzey güvenlik sebebiyle Taksim’den vazgeçilmesini istediği öğrenildi. Örgüt içerisinde "Horasani" kod adıyla bilinen saldırganın, gerçek kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Reina saldırganı çift şarjörü
birbirine bantlamış

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve destek veren birimler, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, saldırıdan sonra, teröristin geldiği Zeytinburnu'na döndüğünü belirledi. Saldırganın taksi ücretini ödemek için para aldığı bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin saldırganı Orta Asya'dan gelen bir sığınmacı olarak tanıdığı, bu sebeple ilişki kurduğu öğrenildi. Çalışmalarda, şüphelinin son girdiği ev de belirlendi o eve yapılan baskında şüphelinin en net fotoğrafının bulunduğu “Selfie” görüntüsüne ulaşıldı.

Taksim tedbiri engellendi

 

Beyoğlu'da Taksim'de çekildiği anlaşılan o görüntü de şüphelinin keşif yaptığı değerlendirildi. Polis bu iddia üzerinde de araştırma yaptı. Görüntünün çekildiği tarih araştırıldı. Ve kaydın saldırıdan 3 gün önce 28 Aralık'ta çekildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden de elde edilen bulgularda, gerçek hedef yada hedeflerden birinin Taksim olduğu, ancak güvenlik önlemlerinin bu saldırıya engel olduğu anlaşıldı.

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Reina saldırganıselfievideo3 gün önce çekilmişTaksim

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