Taksim'deki saldırıda yaralanan 2.5 yaşındaki Asya ve 7 yaşındaki ablası Elçin'in tedavisi sürüyor

İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısında yaralananlardan 2.5 yaşındaki Asya ve ablası 7 yaşındaki Elçin'in aileleriyle birlikte Adana'dan İstanbul'a gezmeye geldikleri öğrenildi. Saldırıda yaralanan iki kardeşin ameliyatları sürüyor Asya'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Çevik kuvvet polisi ise hastane ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Sağlık Bakanı Müsteşarı Eyüp Gümüş de hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti.

Saldırıda yaralanan 31 yaşındaki Bülent Mutlu'nun ablası Gülay Mutlu, "Kardeşim şuan ameliyatta. Durumuyla ilgili bilgi alamadık. Herkes gibi bekliyoruz. İşe gidiyordu. 31 yaşında. İstiklal Caddesi'nde çalışıyor" dedi.