-TAKSİM'DEKİ PATLAMAYA DÜNYADAN TEPKİLER ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Taksim'de Çevik Kuvvet polisinin bulunduğu alanda meydana gelen bombalı saldırının ardından Kuveyt ve Ürdün yayınladığı mesajlarla saldırıyı lanetlediler. Kuveyt Haber Ajansının (KUNA) bildirdiğine göre, Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed El Salim El Sabah, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na gönderdiği mesajda, saldırıyı ''terör suçu'' olarak nitelendirdi. Bakan El Salim El Sabah, saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileğinde de bulundu. -ÜRDÜN SALDIRIYI KINADI Ürdün'ün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gönderdiği mesajda, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Söz konusu saldırıda yaralanan polis ve vatandaşlara acil şifalar dileyen Kral Abdullah, teröre saldırılarına karışı, Ürdün'ün daima Türkiye'nin yanında yer aldığını kaydetti.