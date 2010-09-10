-TAKSİM'DEKİ OLAYLI GÖSTERİDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Taksim'de beş araç ile bir banka şubesi ve otele zarar veren BDP'li grup, polisin müdahalesiyle ara sokaklara kaçtı. Biri polis üç kişinin yaralandığı olaylara karıştıkları öne sürülen altı kişi gözaltına alındı. Terör örgütüne yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla Galatasaray Lisesi önünde toplanan bir grup BDP'li, PKK lehine Kürtçe sloganlar atarak Taksim Meydanı'na yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan BDP İl Başkanı Mustafa Avcı, 13 Ağustostan bu yana KCK'nın diyalog yolunun açılması için tek taraflı eylemsizlik kararı aldığını ifade ederek, buna rağmen güvenlik güçlerinin operasyonlarını devem ettirdiğini kaydetti. Avcı, bu şekilde eylemsizlik sürecinin provoke edilmek istendiğini öne sürdü. Açıklamanın ardından dağılan grup içerisinden 20-25 kadar kişi, bir polis aracı ve iki halk otobüsünün de aralarında bulunduğu beş araç ile bir banka şubesi ve otele zarar vererek ara sokaklara kaçtı. Bu sırada polis aracında bulunan çevik kuvvette görevli İbrahim Öz, özel halk otobüsündeki Erdal Sönmez ve Erdal Karakaş, atılan taşların başlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, polis aracıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis İbrahim Öz, tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Çevrede yoğun önlem alan güvenlik kuvvetleri, ara sokaklara kaçan göstericileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaylara karıştıkları öne sürülen altı kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olaylar sırasında araç trafiğine kapatılan Tarlabaşı Bulvarı, grubun dağıtılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. -SANDIK KIRMA EYLEMİ- Öte yandan, kendilerini ''Emekçilerin ve Ezilenlerin Boykot Cephesi'' olarak nitelendiren bir grup, referandumu boykot etmek için Taksim Meydanı'nda toplandı. Gruptakiler, ''Sandığa gitme oyuna gelme'' ve ''AKP anayasasına boykot'' şeklinde slogan atarak Galatasaray Lisesine doğru yürüyüşe geçti. Burada grup adına yapılan açıklamada, ''referanduma sunulan anayasa değişiklik paketinin halkların iradesini yansıtmadığı, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir içerikten yoksun olduğu'' öne sürülerek, bu nedenle referandumun boykot edileceği kaydedildi. Açıklamanın ardından, yanlarında getirdikleri temsili sandığı çekiçle kıran gruptakiler, daha sonra dağıldı.