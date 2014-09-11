Taksim'deki masa-sandalye kavgasında bir kişi öldü

Taksim’de bitişik iki kafe işletmecisinin dükkan önüne konulacak masa-sandalye tartışmasında başından kurşunlanan 50 yaşındaki Bayram Özkan hayatını kaybetti.

İstiklal Caddesi, Gazeteci Erol Dernek Sokak’ta saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Manukyan ailesine ait 4 katlı apartmanın altında bulunan Yeşilçam Kafe ile Sokak Kafe işletmecileri olan Bayram Özkan ile Murat T., arasında daha önce dükkan önüne konulan masa-sandalye yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Sokak Kafe işletmecisi 30 yaşındaki Murat T., iddiaya göre Yeşilçam Kafe işletmecisi Bayram Özkan’ı başından tabanca ile yaraladı.



Murat T., daha sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Bayram Özkan’a ilk müdahaleyi yine aynı sokakta bulunan Beyoğlu Aile Sağlığı Merkezi’nde bulunan sağlık görevlileri yaptı.



Daha sonra olay yerine ulaşan ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayın yaşandığı sokak ve çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak delilleri topladı. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan Murat T.’nin yakalanmasına yönelik çevredeki geniş çaplı inceleme başlattı.

Tartışma yeni değil

Öte yandan Sinema Emekçileri Sendikası Başkanı Zafer Ayden, olayın iki üç günden bu yana sürdüğünü belirterek, polisin müdahale etmediğini söyledi.