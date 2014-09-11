T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taksim'deki masa-sandalye kavgasında bir kişi öldü

İstanbul Taksim'de bitişik iki kafe işletmecisinin masa-sandalye kavgasında bir kişi vurularak öldürüldü

11 Eylül 2014 21:09

Taksim’de bitişik iki kafe işletmecisinin dükkan önüne konulacak masa-sandalye tartışmasında başından kurşunlanan 50 yaşındaki Bayram Özkan hayatını kaybetti.

İstiklal Caddesi, Gazeteci Erol Dernek Sokak’ta saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Manukyan ailesine ait 4 katlı apartmanın altında bulunan Yeşilçam Kafe ile Sokak Kafe işletmecileri olan Bayram Özkan ile Murat T., arasında daha önce dükkan önüne konulan masa-sandalye yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Sokak Kafe işletmecisi 30 yaşındaki Murat T., iddiaya göre Yeşilçam Kafe işletmecisi Bayram Özkan’ı başından tabanca ile yaraladı.

Murat T., daha sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Bayram Özkan’a ilk müdahaleyi yine aynı sokakta bulunan Beyoğlu Aile Sağlığı Merkezi’nde bulunan sağlık görevlileri yaptı.

Daha sonra olay yerine ulaşan ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayın yaşandığı sokak ve çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak delilleri topladı. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan Murat T.’nin yakalanmasına yönelik çevredeki geniş çaplı inceleme başlattı.

 

Tartışma yeni değil

 

Öte yandan Sinema Emekçileri Sendikası Başkanı Zafer Ayden, olayın iki üç günden bu yana sürdüğünü belirterek, polisin müdahale etmediğini söyledi.

 

ETİKETLER

taksimmasasandalyekavgaölüzafer ayden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24