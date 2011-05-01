-TAKSİMDEKİ KUTLAMADA, KONSER PROGRAMINA GEÇİLDİ İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve HAK-İŞ işçi ve memur konfederasyonlarının öncülüğünde Taksim Meydanı'nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasında konser programına geçildi. 1 Mayıs Taksim kutlamalarını örgütleyen bütün emek, meslek örgütleri, siyasal partiler, demokratik kitle örgütleri, platformlar adına hazırlanan ortak 1 Mayıs açıklaması, 3 işçi tarafından okundu. ''Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında, emeğin bayramındayız'' denilen açıklamada, ''Barış için, özgürlük için, demokrasi için, saygın bir iş için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz'' denildi. Sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklar için bugün başta Taksim olmak üzere tüm alanlarda omuz omuza olunduğu vurgulanan açıklamada, 1 Mayıs'ın güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, taşeronlaşmanın yaygınlaştırıldığı koşullarda karşılandığı savunularak, ''Emekçilerin yarısı kayıt dışında çalışıyor, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller korunuyor ve örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen işçi cinayetleri durmak bilmiyor. Torba yasa ile her alanda emekçilerin hak ve çıkarları geriye götürülmek isteniyor'' ifadesine yer verildi. Sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istendiği ve özgürlükçü, eşitlikçi, sivil demokratik bir anayasa ve yasa için, inanç ve düşünce özgürlüğü için seslerin yükseltildiği ifade edilen açıklamada, özgürlükten, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, daha sonra şu ifadelere yer verildi: ''İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini istiyoruz. İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirilmenin durdurulmasını istiyoruz. Antidemokratik sendikal yasaların değiştirilmesini, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümünü, din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerinde hakim kılınmasını istiyoruz. Cezaevlerindeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmesini, ağır hastaların tahliye edilmesini istiyoruz. Doğal yaşamın korunmasını ve ekolojik çevrenin katline son verilmesini istiyoruz. Kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz. ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda güvenlik ve adaletin kuşkulara yer bırakmayacak şekilde sağlanmasını istiyoruz. Biz 1 Mayıs 1977'nin aydınlatılmasını ve kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını, adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz. Biz Arap halklarının mücadelesini destekliyor, onlara yapılan tüm antidemokratik müdahaleleri kınıyoruz.'' ''Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu'' adına hazırlanan ortak bildiri ise Türkçe olarak Süleyman Batur, Kürtçe olarak da tekstil işçisi Ruşen Bana tarafından okundu. İşçi sınıfının bütün haklarının gasp edildiği, bütün mevzilerinin dağıtılmak istendiği günlerde olunduğu savunulan bildiride, bugünlere kolay gelinmediği ifade edildi. Bildiride, ''Şimdilerde emekçilere lütfetmiş gibi '1 Mayıs'ı biz verdik' diye övünen ve emekçileri nankörlükle suçlayan hükümet sahtekardır. Biz buraya sokak sokak dövüşerek, bu alanın her santimini alın terimizle ve kanımızla hak ederek geldik. Bugün burada yeni bir tarihe, aydınlık bir geleceğe yürüyoruz. Bu büyük kervan artık geri döndürülemez. Yolumuz açıktır. Biz o yolu kendi ellerimizle açacağız'' denildi. -34 YILLIK PANKART- Kutlama programı kapsamında konuşmaların tamamlanmasının ardından konser programına geçildi. İlk olarak Grup Yorum'un sahne aldığı konser programında, daha sonra Kardeş Türküler ve Agire Jiyan konser verdi. Konser programı sırasında gazetecilerin talebi üzerine Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu tutuklu gazeteciler de selamlandı. Taksim Meydanı'ndaki kutlama programına, CHP milletvekilleri Bayram Meral, Mehmet Sevigen ve Çetin Soysal, DİSK'in öldürülen genel başkanlarından Kemal Türkler'in eşi Sebahat ve kızı Nilgün Türkler, sanatçı Rutkay Aziz ve Orhan Alkaya ile halen ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan da katıldı. Bu arada, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bahçesinde 2 vinç arasında açılan ve üzerinde ''Tüm işçi ve Emekçilerin Bayramını kutluyoruz. 1 Mayıs'' yazısı bulunan pankartın, 1 Mayıs 1977'deki olaylı kutlamada kullanıldığı ve o günden bu yana DİSK tarafından korunduğu öğrenildi. Pankartın, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın özel izniyle AKM bahçesinde açıldığı belirtildi.