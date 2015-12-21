Taksim'deki Havataş güzergâhı değişiyor

İstanbul’da taşımacılık faaliyeti yapan Havataş’ın Taksim durağında ve kullandığı güzergâhta değişikliğe gidiliyor. Havataş yetkilileri yeni güzergâhın otellerin talebiyle değiştirildiğini belirterek, havaalanlarına ulaşımın trafik nedeniyle güçleşeceğini savundu.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; Havataş yetkilileri, yapılacak yeni güzergâh ile otobüslerin daha çok trafiğe maruz kalacağını bu yüzden de vatandaşların havalimanlarına ulaşımlarında gecikmeler olabileceğini belirtti.

Kamu hizmeti yaptıklarını anlatan Havataş yetkilileri, “Biz belediyeye ait bir firmayız. Günde 14 bin, yılda 4 milyona yakın insan taşıyoruz. Taşıdığımız yolcuların % 60'ı turist. Ülkemize gelen turistleri ilk olarak Havataş yetkilileri karşılaşıyor. Türkiye'nin imajını güzelliklerini misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz. Buna rağmen bize niye zorluk çıkarılıyor? Niye güzergâhımız değiştiriliyor?” diye sordu.

“Oteller kamu hizmetini engellemeye çalışıyor”

Şimdiye kadar kullanılan durak bölgesindeki otellerin maksadının durağı kaldırarak o alanı otopark haline getirmek olduğunu belirten Havataş yetkilileri şöyle konuştu: “Otelcilerin maksadı, bizim otobüslerin bulunduğu yeri kendi VIP araçlarına açmak. Bizim otobüsleri konuşlandırdığımız yeri büyük bir otopark olarak kullanmak istiyorlar. Bu yüzden de belediyeye baskı yapıyorlar. Biz halk otobüsü değiliz. Bizim getirdiğimiz yolcular; Taksim'deki otellerde konaklayan yabancı turistler. Buna rağmen; otellerin engeliyle karşılaşıyoruz.”

“Güzergâhımız otelleri engellemiyor”

Havataş'ın Taksim'deki durağının ve güzergâhının otellerin faaliyetlerini engellemediğine da dikkat çeken firma yetkilileri, kullandıkları güzergâhın otellerin faaliyetlerini engellemediğine vurgu yaptı. Havataş'ın en büyük amacının yolcularını en kısa zamanda havalimanlarına ulaştırmaya çalışmak olduğunu anlatan firma yetkilileri; şu talepte bulundu: "Güzergâhlarımız değiştirilirse hem yerli hem de turist yolcuların ulaşımları açısından çok büyük sıkıntı yaşanacaktır. Derdimiz yaptığımız kamu hizmetini kaliteli ve seri bir şekilde vermek. Böyle önemli bir kamu hizmeti vermeye çalışırken engellemelerle karşılaşmaya bir anlam veremiyoruz. Ricamız güzergâhlarımızın değiştirilmemesidir."

"Yeni güzergah ulaşımı zorlaştırır"

Havataş araçlarının kullandığı mevcut güzergâhın oteller bölgesinden 1 dakikada geçtiğini, yeni güzergâhta ise trafikten dolayı otobüslerin 20-25 dakikadan daha fazla bir sürede oteller bölgesinden geçiş yapabileceğini ifade eden firma yetkilileri, bu yüzden yolcuların havalimanlarına ulaşımının olumsuz etkileneceğine dikkat çekti. Havataş yetkilileri, yolcuların uçak saatlerine yetişememesi durumunda faturanın kendilerine kesildiğini, bugüne kadar kendileri dışından kaynaklanan sebeplerle yolculara binlerce lira bilet ödemesi yapmak zorunda kaldıklarını da kaydediyor.