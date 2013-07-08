Taksim'deki Cumartesi gözaltılarından 8'i tutuklandı

6 Temmuz'da Taksim Dayanışması'nın yürüyüşüne yapılan müdahale sonucu gözaltına alınan 59 kişiden 8'i tutuklandı. "2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek" ve "Polise mukavemet" iddiasıyla ifadeleri alınan 59 şüpheliden, 51'i savcılık tarafından serbest bırakılırken 8'i tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Mahkeme 8 kişinin "2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek" ve "Polise mukavemet" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.



Taksim ve çevresindeki gösterilerde 2 gün önce gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı. Böylece, genel soruşturma kapsamındaki ilk tutuklamalar yaşandı.

Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine, 2 gün önce Taksim Meydanı'nda toplanan ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba yapılan müdahalede gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Savcılıkça tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 8 şüphelinin hakimlikçe de ifadesi alındı.

Nöbetçi hakimlik, 8 şüphelinin "2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet etmek" ve "polise mukavemet" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

— Kararda tüm şüpheliler hakkında, "mevcut delil durumuna göre bahse konu yasa dışı toplantı ve gösterilerin kamu düzenini ve barışını bozar nitelikte atılan sloganlar dikkate alındığında halkı isyanı teşvik eder mahiyette oluşu,

— işlenen suçların yoğunluğu ve zincirleme şekilde devam etmesi,

— tüm uyarılara rağmen dağılmayıp kolluk kuvvetlerine karşı direniş gösterip güç kullanılması ve saldırılması,

— şüphelilerin söz konusu eylemlere devamlı ve düzenli katılması,

— tüm şüphelilerin üzerinden suç eşyalarıyla birlikte yakalanmaları nedeniyle yasa dışı gösterilere katıldıkları yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması,

— kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin oluşu ile adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanaatine varıldığından şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verilmiştir" denildi.



Genel soruşturmada ilk tutuklamalar



Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine 2 gün önce Taksim'de toplanarak Gezi Parkı'na girmek isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etmişti. Çıkan olaylarda 59 kişi gözaltına alınmış, savcılık tarafından 51'i serbest bırakılmıştı.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim Gezi Parkı gösterileriyle ilgili iki koldan yürütülen soruşturmalar kapsamında Terörle Mücadele Kanunun (TMK) 10. Maddesiyle yetkili nöbetçi hakimler daha önce bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararı vermişti.

Ancak genel soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınanların hepsi serbest bırakılmıştı. Söz konusu 8 şüphelinin tutuklanmasıyla genel soruşturma kapsamında ilk kez tutuklama kararı verilmiş oldu.

Gelen bilgilere göre tutuklanan 8 kişinin isimleri ise şöyle: Ahmet Erol, Ahmet Kaycı, Ali Sarıçiçek, Alican Sünnetçioğlu, Mehmet Yalçın, Oğuz Tekin, Özgür Yıldırım, Umut Akgül.