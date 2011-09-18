-Taksim'deki gösteride 126 gözaltı İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - BDP'li bir gurubun, Taksim'de izinsiz yaptığı yürüyüşe müdahale eden polis, olayla ilgili 126 kişiyi gözaltına aldı. Taksim'den Galatasaray'a doğru yürümek isteyen ve terör örgütü PKK ile elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan BDP'li gruptan gözaltına alınan 126 kişi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün otobüsleriyle Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü. Göstericiler, ifadeleri alınmak üzere Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.