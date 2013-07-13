Taksim'deki TMMOB eylemine polis müdahalesi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'un yetki ve gelirlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devreden yasayı protesto etmek için istanbul ve Ankara 'da toplanan birlik üyesi mimar ve mühendislerin yürüyüşüne polis barikatlarla engel oldu.

İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda toplanan yüzlerce mimar ve mühendis Taksim'e yürümek istedi. Ancak Galatasaray Lisesi önünde TOMA'larla barkat kuran çevik kuvvet polisi grubun yürümesine izin vermedi. Bunun üzerine açıklamayı Galatasaray Meydanı'nda okuyan grup, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Her yer Taksim, her yer direniş" sloganları atarak bekleyişini sürdürdü. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca sloganlarla eylemi sürdüren grup daha sonra büyük oranda dağıldı. Ancak polis barikatının bulunduğu noktadan ayrılmayan yüzlerce kişi yürüyüşe geçmek istedi.

TOMA’lar İstiklal Caddesi’nde

Galatasaray Meydanı'ndan ayrılan kalabalıktan bir bölümü ara sokakları kullanarak İstiklal Caddesi'ne çıktı. Taksim Meydanı'na ilerleyen grup, Fransız Başkonsolosluğu önünde önlem alan polisle karşı karşıya geldi. Polisin kalkanlarla yaptığı müdahale üzerine eylemciler, ara sokaklara girdi. Bir süre sonra tekrar İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen gruba polis bu kez tazyikli su ile müdahalede bulundu. İstiklal Caddesi boyunca gruplara tazyikli su sıkıldı. Sıraselviler Caddesi’ndeki bir grup da polis tarafından dağıtıldı.

Polisin, tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle yaptığı müdahale yer yer devam ediyor.

Ankara'da ise Güvenpark'a yürümek isteyen mimar ve mühendisler Meşrutiyet Caddesi'nde kurulan polis barikatıyla durduruldu.