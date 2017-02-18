Taksim'deki cami projesi 'Allah rızası için' Sur Yapı'ya ihalesiz olarak verilmiş

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Taksim'deki cami projesi için neden ihale düzenlenmediğine ilişkin bir soruya, "Sur Yapı, kendi ifadesiyle 'Allah rızası için' bu işi üstlendi. Beyoğlu'nda doğup büyüyen ve yetişen Sur Yapı'nın sahibi, çocukluğundan beri bunun hayalini yaşamış birisi. Bu nedenle camiyi yapmaya talip oldu ve bu protokolü imzaladık" yanıtını verdi. Adnan Ertem, Taksim'de temeli atılan caminin 2018 yılının ramazan ayında hizmete alınmasının planlandığını belirtti.

"40 yıllık uğraşı sonucu buraya gelindi"

Taksim'de cami sürecine ilişkin konuşan Ertem, "Kurumlar vazifeler üstlendi. Tek başına bizim başardığımız bir iş değil. Yaşanan süreçleri, dönemleri düşünün. 28 Şubat süreci yaşanmış, yargı olumsuz davranıyor, böyle dönemler geçirilmiş. Mahkemeler cami yapılmasını öngören imar planlarını iptal etti. Koruma kurulları her önüne gelen projeye başka bir gerekçeyle olumsuz cevap verdi. İmar planında 1977'de cami olarak belirlenen alan, sonraki yıllarda otopark olarak değiştirildi. 40 yıldır tek tek uğraşılarak bugüne gelindi ve caminin temeli atıldı. Gelinen nokta, Cumhurbaşkanımızın fikri takibi ve kurumların da bu takibe uygun vaziyet almasından kaynaklanan bir sonuçtur, herkes üzerine düşen vazifeyi yerine getirdi ve bugüne geldik" dedi.

"Alan 3 kat büyüdü"

Ertem, en başından beri düşüncenin Taksim'deki mevcut camiyi yıkıp yerine yenisini inşa etmek olduğunu belirterek, "İlk etapta düşündüğümüz ve Büyükşehir'den aldığımız 800 metrekare yer, bizim 200 metrekare yer olmak üzere 1 dönüm üzerine cami yapacaktık, şimdi yaklaşık 3 dönüm yerde inşa ediyoruz. Alan 3 katı büyüdü. Belki o gün ona da karşı çıkılacak, 'Ne gerek var camiye?' denilecekti. Ama Vakıflar Genel Müdürlüğünün vazifesi o mescidi yaşatmak, ihya etmek. Aldığımız görevi biraz daha büyütmüş olduk. Niye? İhtiyaç var onun için. Bu ihtiyacı kimsenin görmezden gelme lüksü yok" ifadelerini kullandı.

"Allah rızası için Sur Yapı üstlendi"

Koruma kurulundan da karar çıkmasının ardından Kasım 2016'da müteahhit firma Sur Yapı ile protokol imzaladıklarını dile getiren Ertem, camiyi sponsor olarak Sur Yapı'nın inşa edeceğini, işin kontrolünü, denetimini, yürütülmesini ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün üstleneceğini söyledi.

"Neden ihaleye çıkılmadı?" sorusu üzerine Ertem, "Sur Yapı, kendi ifadesiyle 'Allah rızası için' bu işi üstlendi. Beyoğlu'nda doğup büyüyen ve yetişen Sur Yapı'nın sahibi, çocukluğundan beri bunun hayalini yaşamış birisi. Bu nedenle camiyi yapmaya talip oldu ve bu protokolü imzaladık" diye konuştu.