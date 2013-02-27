Taksim'deki çalışmalarda arkeologlar yer alacak



Taksim tünel kazısında ortaya çıkan yapının Topçu Kışlası'nın su gideri olma ihtimali yüksek. Kurul kararına göre devreye arkeologlar girebilecek.

Taksim Cumhuriyet Caddesi’ndeki dalış tüneli kazısı sırasında ortaya çıkan tarihi yapının etrafındaki kazı çalışması şimdilik durduruldu.

Elif İnce'nin radikal.com.tr'da yer alan haberine göre, İl Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan ve koruma kurulundan raportörlerin incelediği kemerin geç Osmanlı döneminden kaldığı tahmin ediliyor. Yapının kaderini 2 Numaralı Koruma Kurulu tayin edecek. Şantiyeyi dün ziyaret eden Bilgili şu bilgileri verdi:

“Topçu Kışlası’nın su gideri olduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda yalnızca yapının etrafındaki inşaat durdu, diğer yerlerde devam ediyor. Bugün koruma kurulunun raportörleri fotoğraf çekerek bir rapor hazırladı, mesele yarın (bugün) kurulun gündeminde tartışılacak. Eğer kurul ‘Elle kazılsın ve yapının tüm unsurlarını görelim’ derse yolun üzerindeki asfalt makineyle alındıktan sonra yapının etrafı arkeologlarca kazılacak. Yine kurulun kararı doğrultusunda yapının buradan kaldırıp kaldırılmayacağı belli olacak. Projeyi geciktirecek bir durum görünmüyor.”

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan da “Yapı aşağıya doğru meyilli olduğu için su gideri olma ihtimalini yüksek görüyoruz. Ama bu su giderinin ne tarafa doğru devam ettiğini çözmek için etrafını açmamız gerekiyor. Bunu da kurulun kararı doğrultusunda uygulayacağız” dedi.

Elle kazılacaktı

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, aralık ayında trafiğin yeraltından geçeceği tünel ihalesini alan Kalyon İnşaat yetkililerini çağırarak kazının müze denetiminde yapılması gerektiğini ve iş makinelerinden önce arkeologların el yordamıyla sondaj kazısı yapacağını bildirmişti. Radikal ’in ‘Taksim elle kazılacak’ haberi üzerine dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay kazının yavaşlatılmayacağını belirterek, “Önce arkeologların nezaretinde iş makinesi girecek, kültür varlığına rastlanırsa arkeologlar elle kazacak. Arkeologlarımız gece gündüz hafriyatın başında duracak” demişti.