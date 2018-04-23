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 Taksim'deki 23 Nisan töreninde tartışma

   Hasan YILDIRIM/  İSTANBUL, (DHA) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi

23 Nisan 2018 14:23

 

 Hasan YILDIRIM/  İSTANBUL, (DHA) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nda tören düzenlendi. 
Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, CHP İstanbul Milletvekilleri Dursun Çiçek, Sezgin Tanrıkulu ile öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve  İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından okulların folklor gösterileri sergilendi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, \"Cumhuriyetimizin kurucucu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı programımız münasebeti nedeniyle sizlerden müsaade arz ediyor hepinizi Yenikapı Avrasya Gösteri merkezi\'ndeki programımıza davet ediyorum\" dedi.

TARTIŞMA YAŞANDI
Tören sonrası CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ile Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci arasında bir süre tartışma yaşandı. Çiçek, törenin çok kısa tutulduğunu belirterek Yelkenci\'ye tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, \"Türk milletinin vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu iktidarın milli bayramlarda ne kadar samimiyetsiz olduğunu biraz önce hep beraber izledik.İl Milli Eğitim Müdürü geldi formalite icabı iki cümle söyledi ve bölgeden uzaklaştı. Mille eğitim müdürü bizi de görmedi. Milletvekillerine hoş geldiniz deme nezaketini de göstermedi. Görmediğini ifade etti. Her şey gayri samimi\" dedi.
Yaşanan tartışma sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve DSP İstanbul İl Başkanlığı çelenklerini anıta koydu. Törenin ardından CHP üyesi olduğunu söyleyen bir kişi, Sezgin Tanrıkulu\'nu protesto etti.  Elinde Türk bayrağı olan kişi polis tarafından  alandan uzaklaştırıldı.
 (FOTOĞRAF)

 

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