Taksim'de yürürken 'yanlışlıkla' öldürüldü

T24- Beyoğlu Belediyesi'nin barlar sokağı olarak bilinen Balo Sokak'ında Abdul Baki K., ortağı ile arasındaki hisse devri konusundaki anlaşmazlık yüzünden mekanı 10 adamıyla birlikte bastı. Çıkan çatışmada yoldan geçerken kurşuna hedef olan 54 yaşındaki Aziz Şener ve saldırıya uğrayan taraftan Ali Ozman hayatını kaybetti.



Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Balo Sokak’ta meydana geldi. Bir süre önce bir barın yarı hissesini alan Abdul Baki K. ile ortağı arasında hisse devri konusunda anlaşmazlık çıktı. Ortaklar arasında bu nedenle sık sık yaşanan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Abdul Baki K. yanına yaklaşık 10 adamını da alarak barı bastı. Karşılıklı silahlar çekilince çatışma çıktı, taraflar birbirinin üzerine kurşun yağdırdı. Çıkan çatışmada, saldırıya uğrayan taraflardan 20 yaşındaki Ali Ozman, 29 yaşındaki Mehmet Salih O. ve Fatih H. yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin geldiğini gören Abdül Baki K. ve adamları yaya olarak kaçmaya çalıştı. Güven timleri, Ferhat A., Barış S., Fuat K. ve Adnan K.’yi aynı sokak içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, Abdül Baki K.’yı yandaki Ekrem Tur Sokak’a girerken kıstırdı. Polislerin teslim ol çağrılarına Abdül Baki K.ateşle karşılık verdi. Polislerin olduğu yöne doğru rastgele ateş eden Abdül Baki K.'nın silahından çıkan bir mermi, bu sırada yoldan geçen 54 yaşındaki Aziz Şener’in başına isabet etti. Şener, kanlar içinde yere yığılırken, kargaşadan faydalanıp kaçmak isteyen Abdül Baki K. önünü kesen bir polis ekibi tarafından yakalandı.



Yaralılardan ikisi kurtarılamadı







Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Aziz Şener ve kalbine ve karın boşluğuna iki mermi isabet eden Ali Ozman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Taksim Polis Merkezi’ne götürülen 5 şüpheli, burada sorguya alındı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kaçan diğer saldırganları yakalamaya çalışıyor.