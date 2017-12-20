Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmayacak

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü, Taksim'de yılbaşı tedbirlerinin üst seviyede olacağını belirterek, "Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak" dedi.

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nce, Taksim'de düzenlenen "Huzur Toplantısı"nda, ilçenin güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler ele alındI. Bu yıl Taksim'de yılbaşı kutlamasının yapılmaması kararlaştırıldı.

Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç , yeni yılın yaklaşmasıyla tedbirlerinin iki katına çıkarıldığını, bu yıl diğer yıllara oranla daha üst seviyede tedbirler alındığını belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Yılbaşı tedbirleri üst seviyede olacak. Geçtiğimiz yıl Reina saldırganının önce Taksim’de görüntü çekip daha sonra tedbirleri görünce başka yere yönlenmesi nedeniyle tedbirleri iki katına çıkaracağız. Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak. İlerleyen dönemlerde projelerimiz mevcut. Bunları vatandaşlarımıza iletip uygulamaya çalışacağız."