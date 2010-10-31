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TAKSİM'DE YARALANANLARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A)

31 Ekim 2010 15:56

-TAKSİM'DE YARALANANLARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Taksim'de meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişinin kimliği belli oldu. Taksim'de meydana gelen patlamada yaralanarak ambulansla Taksim İlk yardım Hastanesine kaldırılan yaralıların Recep Gergin, Savaş Ateş, Güngör Gülden, İlker Ubaç, Sıdıka Güven ve Sami Özverel olduğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Sami Özverel, gazetecilere yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi'ne gittiğini aniden şiddetli bir ses duyduğunu belirtti.  Patlamanın ardından yere yattığını söyleyen Özverel, ''Başımdan kan akmaya başladığını gördüm ve ayağımda bir ağrı hissettim. Tabii olayın sıcaklığından dolayı ne olduğunu hemen anlayamadım. Bomba sesiyle beraber insanların sıçradığını, camların parçalandığını gördüm. Daha sonra polisler geldi ambulansla hastaneye götürdüler'' şeklinde konuştu. Bu arada yaralanmaların, bomba parçaların sıçraması, basınç etkisiyle çarpma ve kırılan camların isabet etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Öte yandan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hastanede yaralıları ziyaret etti. 

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