Ali Tombul'un babası: Polis benim paramla, oğlumu vuruyor

Taksim'de pazartesi akşamı yaşanan olaylar sırasında başından yaralanarak ameliyata alınan 16 yaşındaki lise 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Ali Tombul'un babası Mehmet Tombul, "Aklıma ilk gelen şey katil olduğumdu. 'Ben katilim' diye düşündüm. Bizden kesilen bu vergilerle maaşı ödenen bir polis benim oğlumu vuruyor. Benim paramla benim oğlumu vuruyor" dedi.

Gezi Parkı'nın açıldığı önceki gün yaşanan olaylar sırasında, başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı iddia edilen ve Taksim İlkyardım Hastanesi'nde tedavi altına alınan 16 yaşındaki lise öğrencisi Mustafa Ali Tombul'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

'Benim paramla benim oğlumu vur'

DHA'dan Dilhun Gençdal'ın haberine göre, Taksim İlkyardım Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tombul'un babası Mehmet Tombul, oğlunun tatil dolayısıyla arkadaşlarını ziyaret etmek için İstanbul 'a geldiğini anlatarak, "Benim babam da rahatsız, 1.5-2 haftadan beri hastanede yatıyor. Beni kardeşim aradı, 'Mehmet neredesin ?' dedi. "Hastanedeyim dedim. 'Nasıl durumu ?' dedi. 'İyi, babamın durumunda ne varmış ki? Yanındayım şu anda' dedim. Hemen kapattı telefonu. Sonra ben döndüm, "Ne oldu ?" dedim. 'Ali vurulmuş' dedi. 'Nasıl vurulmuş ?' falan derken, o şokla eve gittim. Arabaya atlayıp, İstanbul'un yolunu tuttuk" dedi.

Oğlu Ali'nin yaralandığını öğrendikten sonra İstanbul'a geldiğini ancak oğlunu hemen göremediğini anlatan Mehmet Tombul, "Çok ısrardan sonra gördüm. Çok üzücü bir şey. O anı kimse yaşamasın. Aklıma ilk gelen şey katil olduğumdu. 'Ben katilim' diye düşündüm. Benden kesilen vergiyle, ev vergisi veriyorsun, araban varsa araba vergisi veriyorsun, telefonlardan, A'dan Z'ye, aldığımız nefes dışında her şeye vergi veriyorsun. Bizden kesilen bu vergilerle maaşı ödenen bir polis benim oğlumu vuruyor. Benim paramla benim oğlumu vuruyor. Nasıl bir şey bu ya? Yetkililer açıklasın, ben açıklama bekliyorum. Benim oğlumun durumu çok kötü. Oğlum bu hale niye sokuluyor? Benimle beraber küçükken altını temizlediler mi? Hastalandığı zaman hastaneye apar topar götürülüp, iğnesini yaptırıp, kucağına alıp seve seve tekrar eve getirdiler mi? Başında beklediler mi hastalandığı zaman? Acısını, sevincini benimle paylaştılar mı? Ben yetiştireyim, belirli bir yaşa getireyim, benim paramla benim oğlumu vur. Bu mudur yani? Ben çok kötü durumdayım, bir açıklama bekliyorum. Ama öncelikle tüm halkımızdan benim oğlum gibi dua etsinler, bir an önce hayata dönmeleri için" diye konuştu.

Gaz Bombası Niçin Kullanılır?

Baba Mehmet Tombul, oğlu Ali'nin ilk ameliyatına yetişemediğini belirterek, "Saat 23.00-00.00 gibi ilk ameliyata giriyor, çıkıyor. Ertesi gün öğleden sonra da ikinci ameliyata giriyor. Bu gaz bombasını kullanma klavuzu yok mudur, öğretmemişler midir? Bunu da sormak istiyorum kendilerine. Gaz bombası niçin kullanılır? Bizim bildiğimiz; bir olay vardır, insanları o olaydan uzaklaştırmak için polisin gerçekten de ortalığı sakinleştirip, yatıştırması için, o kalabalığı oradan uzaklaştırmak için kullanılır. Benim bildiğim bu. Direkt insanın kafasına, beynine, vücuduna isabet ettirmek için değil bu. Direkt, bir de çok yakından isabet ediyor. O zaman senin niyetin öldürmek ya. Ve benim verdiğim parayla yapıyorsun bunu. Aklımda hep o an var, şu anda yaşadıkları var oğlumun. Ne yapıyor, ne düşünüyor, düşünebiliyor mu?" dedi.

Dua etsin herkes dönsün

Doktorların, "Bekleyeceğiz, süreç, ne kadar sürer belli değil" dediğini aktaran Mehmet Tombul, "Devamlı uyutuluyor. Dönecek mi, dönmeyecek mi ki diyorum; dua etsin herkes dönsün" diye konuştu.



