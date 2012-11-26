Taksim'de üst geçit açıldı



Taksim’deki “Yayalaştırma Projesi” kapsamındaki nedeniyle kapatılan bölgede, yayaların yürüme mesafesini azaltmak için Taksim ile Talimhane arasına yapılan üst geçit, bu sabah kullanıma açıldı.

Taksim'de “Yayalaştırma Projesi” nedeniyle zor günler geçiren İstanbullular için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Çalışmalar kapsamında Tarlabaşı Bulvarı'ndan Cumhuriyet Caddesi'ne kadar olan bölgenin kapatılmasının ardından Taksim-Talimhane arasına bir üst geçit inşa edildi.

Yaklaşık bir hafta önce yapımına başlanan üst geçit, bu sabah kullanıma açıldı.

Uzunluğu 70 metre olan üst geçidin yayaların yürüme mesafesini kısaltması bekleniyor.

Vatandaşlar, daha önce Taksim'e ulaşmak için Tarlabaşı Bulvarı ya da Gezi Parkı'nı dolaşmak zorunda kalıyordu.