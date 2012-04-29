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Taksim'de Uludere protestosu

Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Barış İnisiyatifleri grubu, "Uludere Katliamının 120. günü Özür Dilensin Hesap Sorulsun" yazılı pankart açtı

29 Nisan 2012 03:06

Beyoğlu'nda "Barış İnisiyatifleri" adlı bir grup, Şırnak'ın Uludere ilçesinde ölen 34 kişi için 120. gün eylemi yaptı.

Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Barış İnisiyatifleri grubu, "Uludere Katliamının 120. günü Özür Dilensin Hesap Sorulsun" yazılı pankart açıp yerde mum yakarak eylem yaptı. Bir süre sonra Mis Sokak’a kadar sloganlar atarak yürüyen eylemciler burada basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Feryal, "Uludere’de gerçekleşen katliamın üzerinden 120 gün geçti. Kış aylarının en soğuk günlerinde devlet göz göre göre halkını bombaladı. Kürt halkından özür dilenmeli, sorumlular derhal görevden alınmalıdır" dedi. Grup yapılan basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldılar.

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