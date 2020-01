Taksim'de tören öncesi gerginlik!

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Garnizon Komutanlığı, Cumhuriyetin 89’ncu yıldönümü nedeniyle Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk koyduğu belirtildi. Ancak CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İşçi Partisi tarafından törenin yarın olması gerekçesiyle çelengin tören alanına alınmaması, gerginlik yaşanmasına sebep oldu.

Tören öncesi Taksim Meydanı ve Atatürk Anıtı çevresinin polis tarafından bariyerlerle kapatıldığı bildirildi. Görevliler ve siyasi parti temsilcileri dışında hiç kimsenin tören alanına girilmesine izin verilmediği açıklandı.

Alana girmek isteyen bir kadın, "Kimi kimden koruyorsunuz" diye bağırarak polise tepki gösterdiği ifade edilirken, tören alanına alınanlar ise tek tek arandığı bildirildi.

CHP Beyoğlu İlçe Başkanı İnan Güney ve beraberindeki bir kısım İşçi Partili grup, çelenklerle tören alanına girmek istedi. Fakat buna polislerin izin vermediği açıklandı. Bunun üzerine alana girmek konusunda ısrar eden CHP'liler, "Mustafa Kemalin askerleriyiz", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" şeklinde olayı protesto etti.

Slogan atılırken İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve 1. Ordu Komutanı Org. Yalçın Ataman resmi tören çerçevesinde anıta çelenk bıraktı.



Resmi tören bitti CHP anıta çelenk bıraktı



Resmi törenin bitmesiyle CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’lilerin yanına gelerek, "Çelengi alın, gelin arkadaşlar" diye seslendiği bildirildi. Polis, grubun anıta doğru yönelmesini engellemek istedi, ancak CHP’liler anıta ulaşarak, çelenk bıraktı.



'Bugün burada yapılan tören çakma bir törendir'



Çelenk bıraktıktan sonra açıklama yapan Oğuz Kaan Salıcı, "Bugün burada resmi olarak yapılan tören çakma bir törendir, sahte bir törendir, naylon bir törendir.

Arkadaşlara soruyorum: Atatürk’ü kimden koruyorsunuz? Değerli emniyet mensubu Atatürk’ü bizden mi koruyorsunuz. Beş dakikalık bir törene tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Şu Taksim’in etrafına bir bakın her yer bariyer dolu. Her yer güvenlik mensubu dolu. Her yer ablukaya alınmış, Taksim’i kimden koruyorsunuz ? Atatürk’ü kimden koruyorsunuz? Atatürk’ün korunması gereken kişiler sizlersiniz aslında. Halk burada, resmi zevat nerede? Resmi zevat şu an kaçmakla meşgul" dedi.

Salıcı, bir basın mensubunun, "Az önce askerlere dönerek bir tepki ortaya koydunuz. ‘Sizin koruyamadığınız Cumhuriyete, koyamadığınız çelenge biz sahip çıkıyoruz’ dediniz. Bu genel anlamda bir tepkimiydi?" şeklindeki sorusuna,

"Genel anlamda bir tepkiydi. Şu anda ordumuzun generallerinin, subaylarının yüzde 30’a yakını içeride. Uluslararası bütün strateji uzmanları kabul ediyor ki, bir ordunun dörtte birinden fazla subayı eğer savaşta esir alınmışsa, ya da bir şekilde komuta kademesinde görevini yerine getiremez durumdaysa, o ordu savaş kabiliyetini yitirmiştir.

Suriye ile savaşın eşiğindeyiz. Kim savaşacak. Biz savaş istemiyoruz. Varsayalım ki böyle bir ortama girildi, kim savaşacak ? Cumhuriyeti koruması gereken merciler şu anda tasviye edilmiş durumda. Ama halk burada, cumhur burada. Cumhur cumhuriyeti koruyacak" diye cevap verdi.