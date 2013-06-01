Gezi Parkı direnişi kadınlarla da hatırlanacak...

Taksim Gezi Parkı'ndaki direniş, kadınların cesur tavırlarıyla hatırlanacak. Gezi Parkı'nda çıkan olayların ilk gününde Reuters muhabirinin çektiği ve direnişin simgesi olan kırmızılı kadının fotoğrafına direnişin 4. gününde, bir yenisi daha eklenmiş ve Gezi Parkı eyleminin yeni fenomeni olmuştu. T24 editörlerinden Sinem Babul'un çektiği kareler ardından, Gezi Parkı eylemlerinin son fenomeni siyah elbiseli bir kadın oldu. Siyah elbiseli kadın polisin sıktığı tazyikli suya karşı kollarını açarak direnmesi günün karesi oldu.

Reuters'in çektiği ilk kırmızılı kadın fotoğrafı:

T24 editörlerinden Sinem Babul'un çektiği tazyikli suya direnen kadının fotoğrafı:

Direnişin 5. gününde sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraf da siyahlı bir genç kadın oldu. TOMA'nın karşısında hiç kıpırdamadan kollarını açıp bekleyen kadın, tazyikli suya rağmen kıpırdamadı. Ve ortaya bu kareler çıktı...