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Taksim'de Suriyeli baba kızının yanında bıçaklandı

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

06 Eylül 2017 13:29

İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda kızıyla dolaşan Suriyeli, madde bağımlıları tarafından bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, madde bağımlısı 3 kişi, parkta kızı İpek (9) ile dolaşan Suriyeli Muhammed Ahmed'den (46) para istedi.

Muhammed Ahmed, parasının olmadığını söyleyerek parktan uzaklaşmaya çalıştı. Madde bağımlısı kişiler, Suriyeli babayı para vermediği gerekçesiyle kızının gözleri önünde bıçakla yaraladı.

Karın boşluğundan yaralanan Muhammed Ahmed, olay yerinin 100 metre ilerisindeki Recep Paşa Caddesi'nde yere yığıldı.

Ahmed, vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babasının elini bir an olsun bırakmayan İpek Ahmed, gözyaşları içerisinde sağlık ekiplerinin müdahalesini izledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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