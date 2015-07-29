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Taksim'de şüpheli paket alarmı

Bomba İmha Uzmanları tarafından patlatılan pakette, sıvı çikolata olduğu anlaşıldı

29 Temmuz 2015 23:59

İstanbul Taksim'de, otobüs duraklarının bulunığı bölgede, şüpheli paket alarmı verildi. Polis, bölgeyi yaya ve araç geçişine kapattı, olay yerine bomba uzmanı ekip bekleniyor.

Taksim'de otobüs duraklarının bulunduğu tünelde, yürüyen merdivenlerin önüne bırakılan paketten şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, çevre güvenliği alarak adrese Bomba İmha ve İnceleme ekibi çağırdı. Pakette patlayıcı madde olma ihtimaline karşı tüneldeki vatandaşlar dışarı çıkartıldı. Tünel iki yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Özel kıyafetlerini giyen bomba uzmanı şüpheli pakete fünye yerleştirdi. Paket fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda paniğe sebep olan pakette sıvı çikolata olduğu anlaşıldı. Kontrollerin ardından trafik akışı da normale döndü.

 

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