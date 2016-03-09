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Taksim'de şüpheli çanta paniği

Fünye ile patlatılan çantanın içinden dizüstü bilgisayar çıktı

09 Mart 2016 02:26

İstanbul, Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde bulunana bir bankanın kapısına bırakılan şüpheli çanta bomba uzman ekipleri müdahale ederek fünye ile patlattı. Gürültüyle patlayan çantanın içinden dizüstü bilgisayar çıktı. Polis emniyet şeridini kaldırarak caddeyi tekrar yaya trafiğine açtı.  

Bankanın önüne konulan çantanın içinde bomba olmasından şüphelenen polis caddeyi geçişe kapatmıştı. Vatandaşlar polis kordonuna alınan bölgeden uzaklaştırılmıştı. Bir süre bomba imha ekiplerinin caddeye gelmesi beklendi. Ekiplerin bölgeye intikal etmesinin ardından çanta fünye ile patlatıldı ve cadde yaya trafiğine açıldı.

 

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