Taksim'de silahla havaya ateş eden esnaf tutuklandı

Taksim'de Gezi Parkı'nın açılarak tekrar kapatılmasını protesto eden göstericilerin arasında havaya ateş açan Palmiye Otel'in sahibi Adnan S., "Halkta korku kaygı panik yaşatacak şekilde meskul mahalde ateş etmek ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S., akşam saatlerinde getirildiği İstanbul Adalet Sarayı'nda Nöbetçi Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Sait Yakşıan'a ifade verdi. Türkiye gazetesi'nin haberine göre, savcılık ifadesinde Palmiye Oteli'nin müdürü olduğunu, Gezi Parkı eylemlerinden dolayı zarar ettiğini ve bu nedenle havaya ateş ettiğini anlatan S., olaydan sonra silahını göstericilere doğru fırlatarak, Simon Otel'e saklandığını anlattı.

Adnan S. ifadesinin ardından "Halkta korku kaygı panik yaşatacak şekilde meskul mahalde ateş etmek ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Taksim’de dün akşam müdahale sırasında 15-20 kişilik bir gösterici grup İmam Adnan Sokak’a kaçtı. Burada bir süre bekleyen grup, Palmiye Otel'e girmek istedi. Otel sahibi Adnan S., otele girmemelerini istedi. Grup içeri girmek için Adnan S. ile tartışmaya başladı.

Tartışma alevlendi. Bu sırada oteldeki bazı masa ve sandalyeler devrildi. Sokaktaki diğer esnaflar da olay yerine geldi. Adnan S., göstericilerin arasına dalıp, "Dağılın" diyerek havaya 4-5 el ateş açtı. Daha sonra olay yerinden kaçtı.

Olayın duyulması ve görüntülerin yayınlanmasının ardından Adnan S., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Geçmişte herhangi bir suç kaydı bulunmayan Adnan S.'nin, üzerine kayıtlı bir silahının bulunmadığı belirlendi. Adnan S.'nın emniyetteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.