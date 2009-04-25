Taksim'de sendikalara polis engeli

DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerinin 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması istemiyle yapmak istedikleri yürüyüşe polis izin vermedi.



Tünel'de toplanan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve KESK Genel Başkanı Sami Evren'in de aralarında bulunduğu gruptakiler, ellerindeki "Krizin faturasını sermaye ödesin", "Herkese iş güvencesi, yeterli ücret", "Toplu sözleşme, grev hakkı" yazılı dövizlerle, sloganlar eşliğinde Galatasaray'a yürümek istedi.



Grubun önünde panzerler eşliğinde barikat oluşturan polis, yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine gruptakiler, slogan atarak oturma eylemi başlattı. Bir süre oturma eylemini sürdüren grup, daha sonra dağıldı.



Taksim tramvay durağı önünde tekrar toplanan aynı grup adına basın açıklaması yapan KESK Genel Başkanı Evren, bu yıl 1 Mayıs'ın 100'üncü yılını kutladıklarını, ülkeyi 1 Mayıs'ta şenlik yerine, özgürlüğün ve kardeşliğin egemen olduğu bayram yerine çevireceklerini söyledi.



"Taksim konusunda 30 yılı aşkın bir süredir devam eden gerilimin nedeninin hiçbir zaman emekçiler olmadığını" ifade eden Evren, "gerilimin her zaman hükümetlerden kaynaklandığını, bunun demokrasi dışı, otoriter bir devlet zihniyetinin sonucu olduğunu" ileri sürdü.



Dünyanın her yerinde 1 Mayıs ile özdeşleşen meydanlar olduğunu belirten Evren, "Paris'te Bastil Meydanı, Roma'da St. John Meydanı, Londra'da Trafalgar Meydanı, Berlin'de Kreuzberg Meydanı, 1 Mayıs gösterilerinin doğal alanlarıdır. Türkiye'de de İstanbul'da Taksim Meydanı 1 Mayıs ile özdeşleşmiş, halkın vicdanında 1 Mayıs meydanı olmuştur" şeklinde konuştu.



Davul-zurna, pankart, bayrak, marş ve şarkılarla 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda özgürlük ve demokrasi türküleri söylemek istediklerini kaydeden Evren, "Siyasi iktidar geçen yıllarda davrandığı gibi davranmaz, güvenlik güçlerini emekçilerin üzerine saldırtmazsa, 1 Mayıs günü Taksim'de olay çıkmayacaktır" dedi.



Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

