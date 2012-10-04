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İstanbul'da binler tezkereyi protesto etti, 'Savaşa hayır' dedi!

TBMM Genel Kurulu'nda 320'ye 129 oyla kabul edilen Suriye konusundaki tezkere protesto edildi

04 Ekim 2012 22:55

Hükümete sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkerenin Meclis’ten geçmesinin ardından dün akşam saatlerinde Taksim’de toplanan yaklaşık 5 bin kişi 'Savaşa hayır' dedi. Birçok sivil toplum kuruluşu, siyasi partiler ve sendika üyesi savaş karşıtları Taksim’de AKP'yi ve ABD'yi protesto etti. Sosyal paylaşım siteleri ve Twitter’dan yapılan çağrılarla bir araya gelen kalabalık grup, 'Suriye ile savaş istemiyoruz' sloganlarıyla meydandan Galatasaray Lisesi'ne doğru yürüdü.

CHP, ÖDP ve TKP'nin yanı sıra Halkevleri, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacılar Odası ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, Taksim Meydanı'nda toplandı. 'Tezkereniz sizin olsun, savaş hükümeti istemiyoruz', 'Suriye ile savaş istemiyoruz' sloganları atan gruptakiler, savaş karşıtı pankartlarla Galatasaray Lisesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Katılımlarla her geçen dakika kalabalıklaşan grup, lise önünde bir süre toplu halde slogan attı.

Grup adına yapılan açıklamada, Ankara'daki tezkere karşıtı eyleme yapılan müdahale kınanarak, Akçakale halkı dahil, Suriye'ye sınır şehirlerde yaşayan vatandaşların can güvenliğinin olmadığı öne sürüldü. Açıklamada, düzenlenen eylemin, savaş istemeyenlerin sesini duyurma amacı taşıdığı kaydedildi.

Sanatçı Hilmi Yarayıcı'nın da şarkı söylediği eylemde, protestocular eylemin bir bölümünü oturarak tamamladı. Polis, protesto gösterisi nedeniyle yoğun güvenlik önlemi aldı.

 

Ankara'da protestoculara biber gazı

 

Ankara'da, tezkere görüşüldüğü sırada Meclis önünde protesto yapan göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti.

 

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