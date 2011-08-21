-Taksim'de protestoculara polis müdahalesi İSTANBUL (A.A) - 21.08.2011 - Taksim Meydanı'nda ''sınır ötesi'' operasyonları protesto etmek için toplanan guruba, polisin ikazlarına uymamaları üzerine çevik kuvvet ekiplerince müdahale edildi. Taksim meydanında ''sınır ötesi'' operasyonları protesto etmek için izinsiz gösteri yapmak isteyen İstanbul Kent Konseyi üyesi bir guruba, polis izin vermedi. Bunun üzerine protestocu grup slogan atarak Tarlabaşı Bulvarı'nın Eminönü istikameti yönünde yola oturdu. Çevik Kuvvet ekiplerinin yolun açılması yönündeki ikazlarına uymayan guruba, ekipler tarafından müdahale edildi. Bazı göstericiler gözaltına alınırken,bazı göstericiler ara sokaklara kaçtı. Sokak aralarındaki gerginlik sürüyor.