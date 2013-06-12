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Devlet AKM'deki bayrakları büyüttü

AKM'ye Türk bayrağı asan polis ekipleri, "Vatan sana canım feda" ve "Akan kan bayrak için" sloganları attı

12 Haziran 2013 16:24

16 gündür devam eden Gezi Parkı eylemlerinde bir ilk yaşandı. AKM'ye Türk bayrağı asan polisler slogan attı, Gezi'deki eylemciler polisin bu davranışını alkışladı. Atatürk Kültür Merkezi'ne dün asılan Türk bayrağı ile Atatürk posteri değiştirilerek dev Türk bayrakları asıldı.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) polis ekipleri tarafından iki tane büyük Türk bayrağı asıldı. Aşağıda bekleyen polis ekipleri ise bayrakların asıldığı sırada alkış ve sloganlar attı. Polisler "Vatan sana canım feda" ve "Akan kan bayrak için" sloganları attı. Bu sırada Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin bazıları da polisleri alkışladı.

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