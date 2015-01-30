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Taksim'de polise silahlı saldırı!

Saldırganın silahını bırakarak kaçtığı olayda, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi

30 Ocak 2015 16:56

İstanbul Taksim Meydanı'nda polis noktasına ateş açıldı. Kadın saldırganın silahını bırakarak kaçtığı olayda, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Görgü tanıklarının verdiği ilk bilgilere göre 1,60 boylarındaki kadının sarı saçlı olduğu öğrenildi.

Taksim Meydanı’ndaki Sular İdaresi'nin önünde bekleyen Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne ait SES aracına, bir kadın kalaşnikof (AK47) ile ateş etti.

Silahı olay yerinde bırakan saldırgan Tarlabaşı yönüne doğru kaçtı ve ara sokaklarda izini kaybettirdi. Araçta kurşun delikleri görüldü.

Saldırısı sırasında ölen ya da yaralanan olmazken çevrede güvenlik önlemi alan polis, silahın üzerini naylon poşet ile kapattı.

Görgü tanıklarının verdiği ilk bilgilere göre 1,60 boylarındaki kadının sarı saçlı olduğu öğrenildi.

Saldırgan, olayın ardından çantasını ve şalını bırakarak yaya olarak kaçtı. 

Olay yerinde şüpheli bir paket de bulan polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Bomba imha uzmanları da buraya gelerek çalışmalarına başladı.

 

Saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasında

 

Taksim'de polis noktasına ateş açan saldırgan kadının kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Siyah kıyafet giydiği görülen kadın saldırı sonrası hızla koşarak uzaklaşıyor. Çevredeki vatandaşlarda silah sesleri üzerine koşarak kaçıyor.

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