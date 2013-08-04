Taksim'de polis müdahalesi sabaha kadar sürdü

İstiklal Caddesi'nde toplanan ve Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis dün akşam 20.00'da tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polisin eylemcilere müdahalesi aralıklarla sabah saat 06.00'ya kadar sürdü.

Zeki Günal, Çağatay Kenarlı ve Soner Hasırcıoğlu'nun DHA'da yayımlanan haberine göre, polisin müdahalesinin ardından eylemciler ara sokaklara dağıldı. TOMA aracından sıkılansudan çok sayıda kişi etkilendi. Müdahalenin ardından polis bazı eylemcileri gözaltına aldı. Polisin müdahalesi aralıklarla sabaha kadar devam etti. İstiklal Caddesi üzerinde saat 19.00 sıralarında toplanan yaklaşık 300 kişilik grubun Taksim Meydanı'na yürüyüşüne izin vermeyen polis grubu dağılmaları konusunda uyardı.

Megafonla uyarıda bulunan polis görevlisi, "Burada toplu halde bulunmanıza kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Slogan atarak İstiklal Caddesi üzerindeki esnafa zarar veriyorsunuz, herkese zarar veriyorsunuz. Bu şekilde olması hiç uygun değil. Sizlere müdahale etmek zarar vermek istemiyoruz. Lütfen bizlere yardımcı olun. Dağılmazsanız müdahale etmek zorunda kalacağız" diyerek megafonla uyarıda bulundu. Uyarıların ardından çevik kuvvet polisleri kalkanlarıyla caddeden aşağı doğru koşarak ilerlemeye başladı. Eylemciler geri çekildi ancak dağılmadı. Bu sırada bazı eylemciler de gözaltına alındı. Polis kepenklerini kapatan mağazalara giren eylemcileri dışarı çıkması konusunda uyardı.

Tazyikli suyla müdahale

Grubun dağılmaması ve slogan atmaya devam etmesi üzerine TOMA aracından gruba tazyikli suyla müdahale edildi. Müdahalenin ardından eylemciler ara sokaklara dağıldı. Sıkılan sudan çok sayıda kişi etkilendi. Müdahalenin ardından polis çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı. Mis Sokak'taki bazı işyerlerine kaçan eylemcileri polis iş yerlerine girerek gözaltına aldı.



Çok az gaz bombası kullanıldı



Polisin yürümek isteyen eylemcilere tazyikli su, boyalı mermi ve biber gazıyla müdahalesi aralıklarla gece boyu devam etti. İstikal Caddesi'nde yola barikat kuran ve ateş yakan bir grup ise polise taş ve şişe attı. Polis gruba tazyikli suyla müdahale etti ve barikatı dağıttı. Polisin müdahale sırasına gaz bombasını çok az kullanması dikkat çekti. Olaylar sırasında yaralananlar ambulanslarla hastaneye taşındı.



Eylemcinin zor anları



Eylemcilerin kurduğu barikatın kenjarında duran bir eylemci polisin TOMA aracından sıktığı tazyikli su ile yere düştü. Bu sırada oradan uzaklaşan diğer eylemciler polise taş şişe atmaya devam etti. Polisle göstericiler arasında yerde baygın halde bir süre kalan eylemci daha sonra çevik kuvvet polisleri tarafından yerden kaldırılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.



Polislerin zor anları



Olaylar sırasında İstiklal Caddesi'nde bulunan eylemcilerin arasında kalan 4 çevik kuvvet polisi zor anlar yaşadı. Bir anda eylemcilerin hedefi haline gelen polise taş ve şişe attıldı. Polisler koşarak Taksim Meydanı'na doğru kaçtı.



Gezi Parkı 8 saat sonra açıldı



Polisin müdahalesi sabahın erken saatlerine kadar devam ederken saat 17:00 sıralarında polis tarafından vatandaşın girişine kapatılan Taksim Gezi Parkı ise 8 saat sonra saat 01.00'de vatandaşlara açıldı.