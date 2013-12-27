Taksim'deki 'yolsuzluk' gösterilerinde 31 kişi gözaltına alındı

İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Çıkan olayların ardından şu ana kadar 31 gösterici gözaltına alındı.
Taksim Dayanışması, 'Direniyoruz, müdahale durursa basın açıklaması yapacağız' dedi.
Taksim Dayanışması’nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıların ardından İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen bir grup gösterici ile polis arasında arbede yaşandı. Dağılın uyarılarına rağmen ilerlemeyi sürdürmek isteyen gruba önce TOMA aracından su ardından ise biber gazıyla müdahale edildi. Yapılan müdahalenin ardından göstericiler ara sokaklara dağıldı. Gruptan dağılan bazı eylemciler sokak üzerindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına sığındı. Dağılan bazı göstericiler ise ara sokaklarda zaman zaman yeniden bir araya gelerek polise zor anlar yaşattı.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, şu ana kadar Baro'ya bildirilen gözaltı sayısı 31 kişi. Gözaltına alınanlardan 3'ü avukat.
Saat 22:10 itibariyle Taksim'de durum normale dönüyor. Barikatlar iş araçlarıyla kaldırılıyor.
Cihangir'de ise polisin göstericileri biber gazlı müdahalesi bir süre daha sürdü.
MOBESE'ler söküldü
Eylemin başlamasından birkaç saat önce Taksim Meydanı çevresindeki MOBESE kameraları söküldü.
Gazeteci plastik mermiyle vuruldu
Radikal muhabiri Elif İnce'nin, Taksim'de plastik mermiyle kalçasından vurulduğu bildirildi. İnce, Twitter hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Gezi Parkı kapatıldı
Taksim Dayanışması’nın çağrısı üzerine binlerce kişinin toplanması beklenen Taksim’de başlayan protestoya, İstiklal Caddesi’nde TOMA’lar ile müdahale başladı. Polis ablukası altına alınan Taksim’de polis, “Dağılın. Burası toplantı ve gösteri alanı değil” anonsu yapıyor. Vatandaşlar, “Hırsız var” diye bağırdı.
Polisin TOMA ve biber gazı kullandığı müdahalenin ardından eylemciler İstiklal Caddesi'ne barikatlar kurdu, polise havai fişekle karşılık verdi.
Geniş güvenlik önlemleri alan çok sayıda çevik kuvvet polisinin meydanda bulunan metro istasyonunun çıkışında bekletildiği görüldü. Bu arada, polisin Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi ve Gezi Parkı vatandaşlara kapatıldı.
CHP ilçe binasına gaz atıldı
Polisin attığı gazlardan biri CHP Beyoğlu ilçe binasına girdi.
Eylemciler Kadıköy'den Taksim'e geçti
Taksim Dayanışması'nın eylemine katılmak için Kadıköy'den vapura binmek isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Vapur iskelesinin içinde çok sayıda çevik kuvvet ile karşılaşan kitlenin geçişi engellenmeye çalışıldı. Bu arada kitleden bazı kişiler turnikelerin üzerinden atlayarak geçmeyi başardı. Turnikeyi aşanlar slogan atarak vapura bindi.
Ankara ve İzmir'de de protestolar var
Güvenpark’ta toplanan yaklaşık 500 kişilik grup “Hükümet istifa” pankartı açarak, “Hırsız Tayyip”, “Hırsızlar istifa” sloganları atarak Ak Parti İl binasına yürüdü. Hükümeti istifaya davet eden dövizler taşıyan eylemcilerin bazılarının ayakkabı kutusu taşıdıkları dikkat çekti. Eylemcileri burada polis TOMA ve çevik kuvvet ekipleri ile barikat kurarak durdurdu. Burada belli bir süre slogan atan grup adına yapılan açıklamada, “Soygun, hırsızlık ve rüşvet yangını üflemekle sönmez. Hükümet istifa denildi. Göstericiler il binası önündeki TOMA’ya basın açıklamalarını asarak olaysız dağıldı. Bir başka eylem ise Kuğulu Park’taydı burada toplanan yaklaşık 200 kişilik grup sloganlar atıp hükümeti istifaya davet etti. Başkent’teki bir sonraki eylem durağı yine Güvenpark oldu. Burada da bazı Sivil Toplum Örgütleri toplanarak eylem yaptı. Eylemciler, ellerinde pankartlarla “Hükümet istifa” sloganları attılar.
Ankara’da Kızılay’da toplanan grup, 17 Aralık operasyonuyla gündeme gelen yolsuzluk iddialarını protesto etti. Güven Park’ta toplanan grup üyeleri, Ak Parti il binasına yürümek isteyince polis müdahale etti. Göstericilerin polise havai fişek attıkları görülürken, çevik kuvvet ekipleri grubun önünü keserek yürüyüşüne izin vermedi. Polisin biber gazı ve tazyikli suyla yaptığı müdahale sonrası grup, ara sokaklara girip dağıldı.
İzmir'de yolsuzluk iddialarını protesto eden bir grup Alsancak'tae toplandı. Grup daha sanra "Hükümet İstifa" sloganları atarak Halk Bankası'na doğru yürüyüşe geçti.
Çanakkale, Adana, Mersin ve Antakya'da da protestolar yapıldı.