Taksim'deki 'yolsuzluk' gösterilerinde 31 kişi gözaltına alındı

İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Çıkan olayların ardından şu ana kadar 31 gösterici gözaltına alındı.

Taksim Dayanışması, 'Direniyoruz, müdahale durursa basın açıklaması yapacağız' dedi.

Taksim Dayanışması’nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıların ardından İstiklal Caddesi üzerinden Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen bir grup gösterici ile polis arasında arbede yaşandı. Dağılın uyarılarına rağmen ilerlemeyi sürdürmek isteyen gruba önce TOMA aracından su ardından ise biber gazıyla müdahale edildi. Yapılan müdahalenin ardından göstericiler ara sokaklara dağıldı. Gruptan dağılan bazı eylemciler sokak üzerindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına sığındı. Dağılan bazı göstericiler ise ara sokaklarda zaman zaman yeniden bir araya gelerek polise zor anlar yaşattı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kılıç'ın verdiği bilgiye göre, şu ana kadar Baro'ya bildirilen gözaltı sayısı 31 kişi. Gözaltına alınanlardan 3'ü avukat.

Saat 22:10 itibariyle Taksim'de durum normale dönüyor. Barikatlar iş araçlarıyla kaldırılıyor.

Cihangir'de ise polisin göstericileri biber gazlı müdahalesi bir süre daha sürdü.