Taksim'de otopark inşaatında yangın

T24 - İstanbul Taksim'de inşaat halindeki Park Otel'de yangın çıktı. Bölgenin kara bulutlarla kaplanmasına neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.







Taksim’de bulunan Park Otel inşaatı otoparkında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının inşaatın 7. katında kurulan çadırlarda çıktığı belirlendi.



13 katlı binadan yükselen dumanlar, Boğaz’ın kara bulutlarla kaplanmasına neden oldu. Yoğun duman Anadolu Yakası'ndan da görüldü.



Yangının ardından bölgeye Fatih, Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş'a bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede büyüyen yangın, bölgede paniğe neden oldu.



Polis ekipleri, yangın nedeniyle Almanya Konsolosluğu'nun da yer aldığı Gümüşsuyu Caddesi'nde güvenlik önlemleri aldı.



İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu.



1989'da yapımına başlanan Park Otel inşaatı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen tarafından 1994 yılında durdurulmuştu.



Tartışmalar arasında otelin yapımına 2 sene önce yeniden başlanmıştı.



