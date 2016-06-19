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Taksim’de onur yürüyüşünü protesto etmek isteyen 15 kişi gözaltında

Tekbir getirerek Taksim’e yürümek isteyen grup yaka paça gözaltına alındı

19 Haziran 2016 19:34

Taksim’de yapılacak olan 7. Trans Onur Yürüyüşü’nü protesto etmek isteyen bir gruptan 15 kişi gözaltına alındı..

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Divan Kavşağı'nda toplanarak tekbir getiren grubun etrafı polis tarafından çevrildi. Türk bayrağı açarak Taksim'e yürümek isteyen gruptakiler polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Taksim Meydanı'nda bekletilen çevik kuvvet araçlarına bindirilen eylemciler işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan polisin Taksim Meydanı ve çevresindeki yığınak yaptığı bildiriliyor. Polis, yürüyüş için metro ile Taksim'e gelme ihtimalini değerlendirerek metro çıkışlarında bekliyor.

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