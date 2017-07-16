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Taksim'de Ömer Halisdemir kuyruğu

Bazı vatandaşlarda anı defterine duygularını yazdı

16 Temmuz 2017 11:07

15 Temmuz anmaları nedeniyle binlerce vatandaş Şehit Ömer Halisdemir heykeliyle fotoğraf çekmek için uzun süre kuyrukta bekledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, binlerce vatandaş 15 Temmuz kutlamalarına katılmak için Taksim'e gitti. Şehit Ömer Halisdemir’in heykeline yoğun ilgi görürken vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdu.

Bazı vatandaşlarda anı defterine duygularını yazdı. 15 Temmuz Demokrasi nöbetleri ve anıtları kitapların bulunduğu standta giden vatandaşlar kitapları inceleme fırsatı buldu. 

 

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