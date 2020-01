Taksim’de mekân sahipleri, fazla hesabı şikâyet eden turiste saldırdı!

Beyoğlu'nda bir eğlence yerinde fazla hesap ödetildiğini iddiasıyla polise giden Arap turist ile kendisine yardımcı olan Halil Akay, mekan sahibi çalışanların saldırısına uğradı. Tekmeli tokatlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Habertürk’ün haberine göre olay, geçtiğimiz günlerde Taksim'de yaşandı. İddialara göre, İstiklal Caddesinde yürüyen Arap turiste yaklaşan bir kişi, hanutçuluk yöntemiyle onu kendi eğlence mekanlarına götürmek için dil döktü.

"Eğlence mekanına gidelim. Beğenmezsen çıkar gidersin" diyerek turisti ikna etti. Hanutçu ile Arap turist, mekana gider gitmez bir masaya oturtuldu. Sipariş vermeden masa meyve ve çerezlerle donatıldı. Mekan çalışanları turistin masasına iki kadın getirdi. Kadınlara içecek verildi.

İstemediği halde gelişen bu durumdan rahatsız olan turist, mekandan ayrılmak isteyince çalışanlar 'hesabı ödeyip gidebilirsin' dediler. Hesap ödemek istemeyen Arap turist, bir odaya çekilerek darp edildi. Turistin üzerindeki 2 bin 500 lira alındıktan sonra mekandan çıkmasına izin verildi.

Mekandan çıkan turist, İstiklal Caddesi'nde sabit nöbet tutan çevik kuvvet polislerine olayı anlatmak istedi. Ancak polisler ile arasında dil problemi çıkınca, turistin yardımına yoldan geçmekte olan Halil Akay yetişti. Çevik kuvvet polisleri polis merkezine gidip şikayetçi olmaları gerektiğini söyleyince Akay, Arap turist ile Taksim Polis Merkezine doğru yola koyuldu.

Polis merkezine giderken yanlarına üç kişi yaklaştı. Halil Akay'a "Bu adamı nereye götürüyorsun" diye sordular. Halil Akay da "Turistin eğlence mekanında fazla parası alınmış onun için polis merkezine götürüyorum" deyince, sonradan mekan çalışanı olduğu öğrenilen bu kişiler "Sen bu adamı götürme. O mekana geldi yedi içti normal hesap aldık" dedi. Çalışanlardan birini turiste bir miktar para verdiği görüldü. Halil Akay ile mekan çalışanları arasında yaşanan tartışma kısa sürdü ve kavgaya dönüştü. Üç kişi Halil Akay'ı tekme tokat saldırdı. Üç kişinin saldırısına uğrayan Akay, tek başına tekme ve yumruklara karşılık verdi. Kendisine yardımcı olan kişinin darp edilmesine aldırış etmeyen Arap turist ise olay yerinden uzaklaştı. Tüm yaşananlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kavga sonrası Arap turist ile Halil Akay Taksim Polis Merkezine giderek şikayette bulundular.