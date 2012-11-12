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Taksim'de makinalar kazacak, arkeolog izleyecek

Taksim'de yapılan çalışmaların İstanbul Arkeoloji Müzesi denetiminde yapılması kararına Bakan Ertuğrul Günay müdahale etti

12 Kasım 2012 11:06

Radikal gazetesinde yayımlanan habere göre İstanbul 2 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kazının müze denetiminde yapılması kararı esnetildi. Kazının ilk önce arkeologlar tarafından elle yapılacağı haberinin ardında Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, müze yetkililerini arayarak belediyenin çalışmalarına engel oluyormuş algısı yaratılmamasını istedi. Bakan Günay'ın talimatından sonra arkeologların iş makinalarının başında durması ve hafriyatı takip etmesi talimatı verdi.

Bakan Günay'ın talimatı doğrultusunda hafriyat sırasında kültür varlığına rastlanırsa müze uzmanları müdahale ederek sondaj kazısı yapacaklar.

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TaksimArkeoloji MüzesiErtuğrul Günay

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