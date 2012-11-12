Taksim'de makinalar kazacak, arkeolog izleyecek

Radikal gazetesinde yayımlanan habere göre İstanbul 2 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kazının müze denetiminde yapılması kararı esnetildi. Kazının ilk önce arkeologlar tarafından elle yapılacağı haberinin ardında Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, müze yetkililerini arayarak belediyenin çalışmalarına engel oluyormuş algısı yaratılmamasını istedi. Bakan Günay'ın talimatından sonra arkeologların iş makinalarının başında durması ve hafriyatı takip etmesi talimatı verdi.

Bakan Günay'ın talimatı doğrultusunda hafriyat sırasında kültür varlığına rastlanırsa müze uzmanları müdahale ederek sondaj kazısı yapacaklar.