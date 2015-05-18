Taksim'de kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı

Taksim'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen bir otomobil, üç araca çarparak durabildi. Kaza nedeniyle araçtan yola savrulan üç yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlali Beyoğlu Taksim’de bir faciaya neden oluyordu. İddialara göre, Şişli istikametinden Taksim yönüne giden Ahmet Demir’in kullandığı otomobil, Cumhuriyet Caddesi, Divan kavşağında trafik ışıkları kırmızı yandığı sırada durmayarak yoluna devam etti. Işık ihlali yapan araç, önce bir kamyonete daha sonra da iki taksiye çarptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Uzay Kesmen’in haberine göre, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içindeki üç kişi yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Bu sırada yolda yatarak ambulansın gelmesini bekleyen sürücü Ahmet Demir, “Abilerim nasıl? Beni kaldırın abilerime bakacağım” diye bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hamsterını kontrol etti

Kazadan yara almadan kurtulmayı başaran kamyonetin sürücüsü ise aracında taşıdığı hamster türü hayvanını önce kamyonetten çıkarttı, daha sonra da durumunu kontrol etti.

Sürücü, “Ben Dolapdere’deki pazara gidiyordum. Otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek bana çarptı. Yanımda hamsterim vardı. Kaza olunca hayvanım da korktu” dedi.

Taksi şoförü Murat Yıldız ise, “Ben taksiden yolcu indiriyordum. Büyük bir gürültü duydum. Otomobil bana çarptıktan sonra içindeki bir kişi arabadan dışarı fırladı. Ortalık savaş alanına döndü” diye konuştu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.