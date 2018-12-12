Taksim'de kar yağışı başladı

Sıcaklığın düşmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde Silivri, Çatalca ve Beylikdüzü'nde başlayan kar yağışı şu an Taksim'de de etkili oluyor.

Uzun zamandır İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Silivir, Çatalca ve Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışının ilerleyen saatlere doğru da devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan uyarı üzerine bu akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin büyük kesiminde kar yağışının etkili olacağı, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Taksim'de de kar yağışı etkili olmaya başladı.