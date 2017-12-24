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Taksim'de kadın turistin başına yorgun mermi isabet etti

  Hasan YILDIRIM - Ersan SAN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) TAKSİM'de sokakta yürüyen Mısırlı turistin başına nereden geldiği belli olmayan 'yorgun merminin' isabet etti

24 Aralık 2017 17:10

 

Hasan YILDIRIM - Ersan SAN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) TAKSİM\'de sokakta yürüyen Mısırlı turistin başına nereden geldiği belli olmayan \'yorgun merminin\' isabet etti. Yaralanan kadın turist hastaneye kaldırıldı. 
Olay, Mis Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta yürüyen 30 yaşındaki Mısırlı Zahide Muhammed Fadii, bir anda başında acı hissetti ve yere yığıldı. Fadii\'nin yardımına koşan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Uzaktan atıldığı için \'yorgun mermi\' olarak adlandırılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralanan turist, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

(FOTOĞRAF)

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