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Taksim'de internete sansür protestosuna polis müdahalesi; gözaltılar var!

Taksim'de düzenlenen Yeni İnternet Protestosu'na polis TOMA ile müdahalede bulundu

08 Şubat 2014 21:04

Sosyal medya üzerinden yapılan "Yeni internet yasası" protestosu üzerine Taksim'de polis geniş güvenlik önlemi aldı. Taksim'de internet yasasını protesto eden gruba polis TOMA ile müdahale etti.

Çok sayıda polis çağrının yapıldığı Taksim Meydanı'nı çevirdi, Gezi Parkı da vatandaşlara kapatıldı. Polis, Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahalede bulundu. Polisi tazyikli su ve biber gazlı müdahalede bulunurken, grupta havai fişek atarak karşılık verdi. Polis, Galatasaray Lisesi önünde bazı eylemcileri gözaltına aldı.

 

Gezi Parkı kapatıldı

 

Sosyal medya üzerinden  yapılan "Yeni internet yasası" protestosu çağrısı üzerine Taksim'de polis geniş güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda polis çağrının yapıldığı Taksim Meydanı'nı çevirdi, Gezi Parkı da vatandaşlara kapatıldı.

 

 

 

 

Ankara'da 'sansüre hayır' eylemi

 

TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün imzası beklenen İnternet erşiminde sansür yasasına karşı Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla internete sansürü protesto amacıyla Kızılay Güven Park’da toplanan kalabalık, sloganlar atarak eylem yaptı.

"Sansüre hayır", "Ben büyüyünce özgür olmak istiyorum", "Yasaklar boşuna yürekler isyanda", "Yalnızca Diktatörler Sansüre ihtiyaç duyar" pankartları da eylemde dikkat çekti. Saat 19.00’da toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, 20.00’da olaysız dağıldı.

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