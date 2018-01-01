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TAKSİM'DE İNCELEME YAPAN VALİ VASİP ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA...

Ersan SAN-Harun UYANIK / İSTANBUL DHA İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte, Taksim'de yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu

01 Ocak 2018 00:39

Ersan SAN-Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte, Taksim\'de yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Tedbir alan polislerin yeni yılını kutlayan Vali Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Vasip Şahin, \"Bugün hem denizden hem karadan vatandaşlarımızın huzurlu yılbaşı geçirme adına arkadaşlarımız çalışıyor. 
Takip ettiğimiz kadarıyla herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah İstanbul huzurlu bir yılbaşı geçirecek, bunu temenni ediyoruz.\" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Vali ve emniyet müdürünün gelişi
-İncelemelerde bulunmaları
-Polislerin yılbaşını kutlamaları
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