Taksim’de inat ve muamma!

Başta işçi konfederasyonu DİSK ve memurların temsilcisi KESK, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak istiyor. Türk-İş ise parçalı. Başkan Mustafa Kumlu, “Taksim olmasa da olur” görüşünü savunurken, bünyesindeki bazı sendikalar CHP gibi, DİSK ve KESK’i destekliyor. Hükümet topu valiliğe atıyor. Vali Muammer Güler ise şimdilik ‘hayır’da diretiyor. Bu arada Taksim taraftarları çalışmalara başladı bile.





DİSK, uluslararası sendikal örgütleri ve çeşitli ülkelerden sendikaları 1 Mayıs kutlamalarına çağırdı. Bazı Avrupa sendikaları da bu çağrıya olumlu yanıt verdi.



DİSK ayrıca Avrupa'daki polis sendikalarına da 1 Mayıs'ı İstanbul'da kutlamak için çağrıda bulundu. Konfederasyon, Avrupa Polis Sendikaları Federasyonu ve Avrupa ülkelerindeki polis sendikalarına birer mektup göndererek, sendikalı polisleri 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, her fırsatta polisle karşı karşıya getirilmek istemediklerini belirttiklerini ifade ederek, "Polisleri de 1 Mayıs kutlamalarına davet ediyoruz. Ama bize gaz ya da su sıksınlar, coplasınlar diye değil, onlar için de bayram olsun diye" dedi.



Hintler ve İngilizler gelmek istiyor



En eski ve kitlesel işçi örgütlerinden biri olan İngiltere Sendikalar Kongresi (TUC), 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlığa bir mektup yazan TUC Genel Sekreteri Billy Hayes, İngiliz Hükümeti'nin, Türkiye Hükümeti ile temasa geçerek 1 Mayıs'ın Taksim'de barışçıl şekilde kutlanması için girişimde bulunmasını talep etti.



Danimarka İşçi Sendikaları Konfederasyonu da üye ve şubelerine bir yazı göndererek 1 Mayıs'ta ülke genelinde yapılacak etkinliklerde Türk işçilerin taleplerini dile getirmelerini istedi.



Hindistan İşçi Sendikaları Merkezi adına aynı zamanda milletvekili olan Chandan Pillai, Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarına katılacağını bildirdi.



Almanya Federal Parlamento Milletvekili Hüseyin Kenan Aydın‚ Sol Parti delegasyonu ile beraber 1 Mayıs'ta İstanbul'da olacağını açıkladı.



Almanya’dan mektup var



Almanya Gıda İşçileri Sendikası Dortmund Eyalet Başkanı Manfred Strater de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'e bir mektup yazarak, "Taksim'in İşçi Bayramı'na kapalı ama polis gününe açık olmasının kamu vicdanı ve eşitlik ilkesi açısından açıklanabilir bir tarafı olmadığını" savundu.



Türkiye'deki 1 Mayıs ve gösteri yasaklarına karşı Ocak ayından beri kampanya sürdürdüklerini belirten Strater, "1 Mayıs'ı, barış, kardeşlik ve dayanışma duyguları içinde kutlamak için sendikacı, milletvekili ve işçilerden oluşan uluslararası delegasyon olarak karanfillerimizle birlikte İstanbul'da olacağız" dedi.



Türk-İş: Taksim travması geride bırakılmalı



Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçı, Türk-İş'in 1 Mayıs’ı bütün gücüyle İstanbul'da kutlayacağını belirterek, "Taksim bizim için önemlidir, 1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıdır" dedi.



Türk-İş'e bağlı sendikaların İzmir şube başkanları ile 1 Mayıs etkinliklerini görüşmek üzere bir araya gelen Kundakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada,

Türk-İş'in 1 Mayıs’ın yasaksız bir şekilde bayram havasında kutlanmasını istediğini belirterek, şöyle devam etti:



‘Bütün gücümüzle Taksim’de kutlayacağız’



"Türk-İş, İstanbul Taksim Meydanı'nın kutlamalara açılmasını, yasaksız bir Türkiye ve bir travmanın geride bırakılması açısından gerekli görmekte, ancak Taksim tartışmalarının 1 Mayıs’ın İstanbul'da kutlanmasına engel oluşturmasını da doğru bulmamaktadır. Türk-İş, 1 Mayıs’ı bütün gücüyle İstanbul'da kutlayacaktır. Taksim bizim için önemlidir. 1 Mayıs Taksim'de kutlanmalıdır. Türk-İş her halükarda 1 Mayısı İstanbul'da kutlayacaktır."



1 Mayıs'ın İzmir'de de özgürce kutlanacağını, alan konusunda herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Kundakçı, "Tatil de olduktan sonra artık emekçiler haklarını özgürce, kısıntısız her alanda kutlamalıdır" dedi.



CHP: Taksim engeli gereksiz artniyet olur



CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, "Eğer bu sefer de '1 Mayıs'ı tatil ettik, Taksim de kutlama olmayacak' inadı devam ederse, bu hiç gereği olmayan bir art niyet gösterisi olacaktır" dedi.



KESK yöneticisi İsmail Canpolat, 1 Mayıs'la ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere Selvi'yi CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.



Selvi, ziyarette yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın 120 yıldır birçok ülkede kutlanmasına karşın, "Türkiye'de 1 Mayıs'ın, her yıl stres ve bunalım yaşanan bir gün haline geldiğini" savundu. "İstanbul'da geçen yıl 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan olayların da etkisiyle bu yıl 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edildiğini" öne süren Selvi, olayın sadece ulusal bayram veya resmi tatil olarak görülmesinin 1 Mayıs'ın anlamını azaltacağını belirtti.



Selvi, hükümetin bu yılki 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle yeni bir toplumsal gerginlik yaratmayacağını umduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



1 Mayıs, tüm dünyada anlamlı alanlarda kutlanır. Türkiye'de 1 Mayıs'ın kutlanması gereken yer, Taksim'dir.