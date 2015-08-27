Taksim'de Hopa'yla dayanışma eylemi

Beyoğlu'nda 'Yaşam Savunucuları' adlı grup, Hopa'da meydana gelen sel felaketiyle ilgili eylemi yaptı. Yapılan basın açıklamasında, sel felaketine doğa katliamları ve ekolojik dengenin bozulmasının yol açtığı ifade edildi.

Radikal'de yer alan habere göre, kendilerini 'Yaşam Savunucuları' olarak adlandıran bir grup, Hopa'da meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi ile ilgili protesto eylemi yaptı.

Tünel Meydanı'nda saat 19.00'da toplanan grup, slogan atarak Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüdü. 'Doğal afet değil rant, talan, cinayet' yazılı pankart açan eylemciler, 'Hopa'da sel değil talan öldürdü', 'Sahil Yolu Hopa'da, Yeşil Yol yaylalarda yıkımdır', 'Sermaye elini doğamızdan çek' ve 'Karadeniz'den elinizi çekin' yazılı dövizler taşıdı.



Grup adına basın açıklamasını Sultan Aksu okudu. Aksu, “Doğa günden güne kendine çekildi. HES'ler ve istinat duvarları derelerin akış düzeni, yağmurun yağış düzeni bozuldu. Barajlarla iklim değişti ve bir anda metrekareye 50 yıl içinde görülmemiş miktarda yağmur düşerek büyük bir felaket yaşandı. Karadeniz'in ekolojik yapısını bozan çay tarımı ile birlikte ormanlar çay bahçesi haline getirildi. Heyelanlar oluştu. Ekolojik dengenin bozulması ve doğa katliamlarında görülen en büyük yanlışlar; sermayenin doğayı meta gibi gören sakat anlayışı, siyasi iktidarların sadece sermayenin çıkarını koruyan tutumu ile sermayenin çıkarı için doğanın talan edilmesinin önünü açacak yasalar çıkarmasına dayanıyor.” şeklinde konuştu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük de “Sorumsuzca doğaya saldıranlar, bu işlemin sorumluları olduğu müddetçe bitmeyecektir. Dere yataklarına asla bir şey yapmayın diye yapmış olduğumuz açıklama yine geçerlidir.” dedi.

Eylem sırasında polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Grup, açıklamaların ardından dağıldı.