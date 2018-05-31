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 TAKSİM'DE GEZİ PARKI BOŞALTILDI, YOLLAR KAPATILDI

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA) Taksim Gezi Parkı, polis bariyerleriyle çevrilmesinin ardından saat 16

31 Mayıs 2018 19:19

Haber: Taner YENER - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA)
Taksim Gezi Parkı, polis bariyerleriyle çevrilmesinin ardından saat 16.00 sıralarında kapatıldı.
 2013 yılında yaşanan eylemlerinin 5\'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı, alınan güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.  Parka gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlere ait polisler park içindeki vatandaşları uyararak dışarı çıkarttı.  Öte yandan park içindeki oyun parkında  çocuğunu oynatan bir anne ile turistlerde polisler tarafından uyarılarak dışarı çıkarıldı.  
 
Görüntü Dökümü:
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-Parkın boşaltılması
-Yolların kapatılması
-Detaylar

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